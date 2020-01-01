Убийство журналиста Евромайдана: Обвиняемого ждет суд

Журналист Василий Сергиенко, активный участник Евромайдана, был убит в апреле 2014 года.

В суд направлен обвинительный акт в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника “Самообороны Евромайдана Черкасской области“ – журналиста Василия Сергиенко. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, в этот раз речь идет об уголовном деле по факту участия обвиняемого в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

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По данным следствия, обвиняемый в составе преступной группировки совершил похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко – одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском. 4 апреля 2014 года активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

В настоящее время обвиняемый вместе с еще пятью лицами уже находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, два человека – в розыске.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, дело о пытках и убийстве журналиста Сергиенко прокуратура направила в суд еще в конце прошлого года.