Новое украинское правописание еще будет на ВНО-2021, – министр

Минюст планирует обжаловать решение суда об отмене норм.

Новое украинское правописание еще будет на ВНО-2021. Решение Окружного админсуда Киева о его отмене в силу еще не вступило. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

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По словам политика, суд отменил не само правописание, а только постановление Кабинета министров. В ближайшее время решение в силу не вступит, так как в Минюсте планируют обжаловать его.

Это также означает, что украинские школьники могут продолжать изучать правила украинского языка, которые были утверждены в 2019 году, и готовиться по этому правописанию к ВНО-2021.

“…как минимум до нынешнего ВНО изменение правил правописания не произойдет“, – заявил Малюська.

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Министр предположил, что решение Кабмина было отменено из-за процедуры его принятия. Последняя могла быть нарушена. Речь идет о законе, которое разрешал правительству принимать подобные решения, но позже был признан неконституционным.

Ранее сообщалось, что в Украине началась кампания ВНО-2021.