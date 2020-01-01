Кабмин обнародовал соответствующее постановление.

Электроэнергия стала социально значимым товаром: Что это значит depositphotos.com

В Украине электроэнергия стала социально значимым товаром. О том, что это значит, и как решение отразится на людях, говорится в постановлении правительства.

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Так, Кабмин изменил постановление №341 от 22 апреля 2020 года. С 1 февраля электроэнергия считается социально значимым товаром. Теперь государство имеет возможность регулировать тарифы на электричество.

Примечательно, что производители социально значимых товаров обязаны заранее декларировать изменения их стоимости. Если цена изменяется на 15% – за 30 дней, на 10% – за 14 дней и так далее.

18 января правительство внесло в список социально значимых товаров природный газ. Это было сделано с целью понизить цену на голубое топливо в период карантина.

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Стоит отметить, что 1 февраля Кабинет министров также утвердил порядок денежных компенсаций украинцам, которые отапливают дома с помощью электричества. Общая сумма компенсаций составляет в районе 1,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.