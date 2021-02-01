Экс-замглавы СБУ Нескоромного проверяют на связи с РФ – Баканов

Покушавшийся на своего коллегу топ-чиновник СБУ может быть связан с ФСБ.

Бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного проверяют на возможные связи со спецслужбами РФ. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины со ссылкой на главу ведомства Ивана Баканова.

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“Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора“, - заявил Баканов.

Поводом для подготовки заказного убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова стала его профессиональная деятельность. Он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. По словам Баканова, обнародованные записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.

Предатель в наших рядах – это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой – эффективной и действенной – спецслужбы, - глава ведомства.

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Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.

“Наша задача – предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы“, - отметил Иван Баканов.

Напомним, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.