Страна откажется от военной иерархии прошлой эпохи.

В Минобороны готовят реформу для вступления Украины в НАТО Минобороны

В Минобороны готовят реформу ВСУ для вступления Украины в НАТО. Она поможет получить План действий по членству. Подробности рассказал министр обороны Андрей Таран.

Читай также: На Донбассе пропал украинский солдат: известны подробности

По словам главы ведомства, еще в прошлом году был подписан приказ о реализации проекта “Демократический гражданский контроль“. В его рамках разработают новую политику Минобороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

Таран отметил, что перспектива членства в Альянсе вынуждает отказаться от военной иерархии прошлой эпохи. Это также является залогом неотвратимости евроатлантической трансформации.

Читай также: Зеленский к Байдену: “Почему Украина до сих пор не в НАТО?“

В сообщении указывается, что в рамках реформ ВСУ и Минобороны будут переведены на современные стандарты функционирования и управления, созданы системы оборонного менеджмента. Они будут основываться на практиках НАТО. Также в Украине будет создана новая система управления человеческими и оборонными ресурсами.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины и США тренировались в акватории Черного моря.