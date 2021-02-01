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В Минобороны готовят реформу для вступления Украины в НАТО

Комментариев: 6
Страна откажется от военной иерархии прошлой эпохи.
В Минобороны готовят реформу для вступления Украины в НАТО
В Минобороны готовят реформу для вступления Украины в НАТО
Минобороны

В Минобороны готовят реформу ВСУ для вступления Украины в НАТО. Она поможет получить План действий по членству. Подробности рассказал министр обороны Андрей Таран.

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По словам главы ведомства, еще в прошлом году был подписан приказ о реализации проекта “Демократический гражданский контроль“. В его рамках разработают новую политику Минобороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

Таран отметил, что перспектива членства в Альянсе вынуждает отказаться от военной иерархии прошлой эпохи. Это также является залогом неотвратимости евроатлантической трансформации.

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В сообщении указывается, что в рамках реформ ВСУ и Минобороны будут переведены на современные стандарты функционирования и управления, созданы системы оборонного менеджмента. Они будут основываться на практиках НАТО. Также в Украине будет создана новая система управления человеческими и оборонными ресурсами.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины и США тренировались в акватории Черного моря.

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Теги: НАТО, реформа, Минобороны, ВСУ, Украина
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Комментариев (6)
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ЫЫР69    01.02.2021, 19:40
Оценка:  -22
ЫЫР69
СССРовский ТарАКан еще тох рехформатор
ЫЫР69    01.02.2021, 19:47
Оценка:  0
ЫЫР69
За 40 секунд минус 22.....пыпыску не стер придурок
МаксимУм    01.02.2021, 19:21
Оценка:  +1
МаксимУм
А когда НАТОвские зарплаты? У Министра уже, а у солдата когда?
Брюква_и_Клюква    01.02.2021, 19:41
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ты же сам выбирал зелень, майор, а теперь плачешь.
МаксимУм    01.02.2021, 19:45
Оценка:  +1
МаксимУм
При пэдро даже не готовили, а эти только готовить начали... 7 лет готовимся)))
МаксимУм    01.02.2021, 19:47
Оценка:  +1
МаксимУм
Я не плачу, у меня большая зарплата... Воевать одними полковниками невозможно, а за 10 тысяч солдата нормального не найдёшь.
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