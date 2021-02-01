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Дубинского выгнали из фракции "Слуга народа"

Комментариев: 1
Решение принималось без обсуждения, Дубинскому слова не дали.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
wikipedia.org

Фракция “Слуга народа“ на заседании в понедельник, 1 февраля, проголосовала за исключение из своих рядов народного депутата Александра Дубинского. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на решение фракции, которое зачитал журналистам председатель фракции Давид Арахамия.

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“За исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали“, - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, на заседании фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал “обвинение“, большинство – поддержало.

Сам Дубинский уже успел разместить в своем Телеграм-канале текст, который намеревался зачитать на заседании фракции. В нем он попросил коллег не покидать фракцию “Слуга народа“ в знак протеста и солидарности с ним.

Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение, - заявил он.

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Отметим, что исключение нардепа из фракции не влечет за собой автоматического прекращения его депутатских полномочий. Дубинский по-прежнему остается депутатом Верховной Рады.

Напомним, в начале января США ввели санкции против ряда украинских граждан за вмешательство в американские выборы. Среди них был и нардеп Дубинский. После этого в Офисе президента пообещали наказать всех, кто вмешивался в избирательную гонку в США.

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Теги: Дубинский, народные депутаты, Слуга народа, Арахамия
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Комментариев (1)
Lkabigeft    01.02.2021, 19:34
Оценка:  +4
Lkabigeft
Хороший урок для шавки Коломойши! Скоро и сам беня присядет на Американской зоне))
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