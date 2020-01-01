В Донецке начали вакцинацию "Спутником" – СМИ

Представители незаконной вооруженной группировки "ДНР" заявили о начале вакцинации населения ОРДО.

Боевики группировки “ДНР“ заявили, что на подконтрольной им территории началась вакцинация населения от коронавируса. Как сообщают сепаратистские СМИ, речь идет о российской вакцине “Спутник-V“.

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Сообщается, что первые дозы препарата якобы получили две сотрудницы донецких больниц. Вакцинированные женщины сейчас находятся под наблюдением врачей.

Для прививки населения оккупанты открыли специальные пункты. Один из них работает в Центре первичной медико-санитарной помощи №11 в Донецке. Именно там якобы вакцинировали первых пациентов.

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Кроме того, боевики заявляют, что прививки вакциной “Спутник-V“ получил лидер сепаратистов Денис Пушилин. Он вакцинировался в одной из больниц Донецка.

Напомним, ранее в РФ заявляли, что намерены отправить COVID-вакцину на оккупированный Донбасс. Оккупанты хотят прививать местное население вакциной “Спутник V“.