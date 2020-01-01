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В Мариуполе мужчина изнасиловал подростка

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Несовершеннолетний по пути домой встретил знакомого, который силой и угрозами затащил его в свой дом.
В Мариуполе 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнего
В Мариуполе 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнего
don.gp.gov.ua

Житель Мариуполя подозревается в изнасиловании подростка. Об этом сообщает отдел информполитики Донецкой областной прокуратуры в понедельник, 1 февраля.

В ночь с 30 на 31 января 2021 года 14-летний парень шел домой и встретил 23-летнего знакомого, ранее судимого за легкие телесные повреждения, побои, истязание и нападение на полицейского. Тот силой и угрозами затащил несовершеннолетнего в свой дом, а затем изнасиловал.

В течение суток злоумышленника задержали, ему сообщено о подозрении в изнасиловании подростка. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение уголовного правонарушения мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Харьковщине уголовник пытался изнасиловать школьницу. Правоохранители задержали злоумышленника спустя неделю после освобождения из исправительной колонии.

Также сообщалось, что в Полтаве подросток в больнице изнасиловал пятилетнюю девочку. Четырех разнополых детей с диагнозом "отравление" с нарушением протоколов поместили в одну палату.

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Теги: подросток, подростки, прокуратура, Донецкая область, изнасилование, изнасилование детей, Мариуполь, изнасилования
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Источник: korrespondent.net

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