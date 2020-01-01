В зоне ООС пропал боец ВСУ
На Донбассе в зоне боевых действий во время дежурства пропал украинский военнослужащий. Инцидент произошел 28 января, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток.
"Вечером, 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток обнаружен отсутствующий военнослужащий. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что боец исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. При этом оружие и патроны остались на посту.
"По имеющейся информации военнослужащий находится на территории неподконтрольной Украине. Обстоятельства выясняются", - отметили в пресс-службе.
По сообщениям российских СМИ, "военнослужащий механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ" перешел на сторону "ДНР".
Ранее стало известно, что пытавшему украинских военных сепаратисту объявили о подозрении.
Добавим, что военнослужащего, исчезнувшего несколькими днями ранее и попавшего в плен к сепаратистам, вернули.
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