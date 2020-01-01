В зоне ООС пропал боец ВСУ

Военнослужащий находился на дежурстве на одном из взводных опорных пунктов. Его оружие осталось на месте.

Подозревают, что боец находится у сепаратистов Facebook/ Оперативно-тактичне угруповання Схід

На Донбассе в зоне боевых действий во время дежурства пропал украинский военнослужащий. Инцидент произошел 28 января, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток.

"Вечером, 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток обнаружен отсутствующий военнослужащий. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что боец исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. При этом оружие и патроны остались на посту.

"По имеющейся информации военнослужащий находится на территории неподконтрольной Украине. Обстоятельства выясняются", - отметили в пресс-службе.

По сообщениям российских СМИ, "военнослужащий механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ" перешел на сторону "ДНР".

Ранее стало известно, что пытавшему украинских военных сепаратисту объявили о подозрении.

Добавим, что военнослужащего, исчезнувшего несколькими днями ранее и попавшего в плен к сепаратистам, вернули.

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