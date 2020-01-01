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Госстат: в Украине сократилось строительство жилья

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Общий объем произведенной строительной продукции составил 199 млрд грн. Доля нового строительства в общем объеме выполненных работ - 36,1%.
Строительство жилья в Украине сократилось почти на 20%
Строительство жилья в Украине сократилось почти на 20%
budport.com.ua

Строительство жилья в Украине в 2020 году сократилось на 18,5%. При этом в целом, по сравнению с годом ранее, объемы строительства в стране увеличились на 4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В декабре 2020 года предприятия увеличили объем выполненных строительных работ на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А по сравнению с ноябрем 2020 года данный показатель снизился на 1,2%.

Новое строительство составило 36,1% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонт - 36,9%, реконструкция и техническое переоснащение - 27%. В прошлом году выросло строительство инженерных сооружений - на 14,8%.

Отмечается, что объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2020 году составил 199 млрд грн.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы строительных работ выросли в таких областях:

  • Волынской – 2,5 млрд грн (+2,9%);
  • Донецкой – 10,1 млрд грн (+35,6%);
  • Киевской – 12,6 млрд грн (+16%);
  • Львовской – 14,1млрд грн (+22,3%);
  • Одесской – 27,9 млрд грн (+45,8%);
  • Полтавской – 8,1 млрд грн (+3%);
  • Сумской – 1,7 млрд грн (+3%);
  • Тернопольская – 2,6 млрд грн (+1,2%);
  • Хмельницкой – 6,5 млрд грн (+58,3%);
  • Черкасской – 2,5 млрд грн (+14,9%);
  • Черниговской – 2,4 млрд грн (+24,3%).

Как сообщалось ранее, украинцы назвали главным позитивом года строительство дорог.

Напомним, что квартиры в Украине дорожают быстрее, чем продукты.
 

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Теги: Украина, статистика, жилье, строительство
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Источник: korrespondent.net

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