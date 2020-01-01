Служащего Нацгвардии судят за госизмену

Военного подозревают в том, что он за деньги передавал российским кураторам информацию о дислокации подразделения, личном и подвижном составе, а также об иностранных инструкторах.

В Бориспольском суде судят военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины... Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования следователи СБУ установили, что "военнослужащий Нацгвардии Украины был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации".

"В исполнение задач кураторов фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющемся личном и подвижном составе. Он также предоставлял сведения об участии иностранных инструкторов в учениях, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что эти действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

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Сегодня в СБУ также сообщили о разоблачении сети Telegram-каналов, которые работали на спецслужбы России.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Херсонской области агента российской ФСБ по прозвищу "Джигурда". Он провоцировал протестные настроения в Украине, в том числе и так называемый "тарифный майдан".

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