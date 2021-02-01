В НАН заявили о непредсказуемости COVID в Украине

На данный момент ситуация развивается ожидаемо, однако противоположные тенденции в разных регионах делают ситуацию непредсказуемой.

На прошлой неделе ускорилось снижение суточного прироста COVID-19 и летальных исходов. К таким выводам пришла рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в понедельник, 1 февраля, в пресс-службе Нацакадемии наук Украины.

При этом в некоторых областях, особенно в западных, наоборот фиксируют рост суточного количества больных, как в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой.

"Рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а может быть вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными погодными условиями. В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство", - пояснили исследователи.

В то же время количество новых госпитализаций стабилизировалась, за исключением Ивано-Франковской и Закарпатской, где существенно возросла.

Специалисты обращают внимание на увеличение количества летальности среди новых выявленных случаев и новых госпитализаций. И отмечают, что динамика смертности претерпевает значительные ретроспективные изменения.

"Задержки обнародования новых выражений минимальны и новые обнародованы данные в целом соответствуют количеству новых выражений на дату тестирования. Однако, задержки обнародования летальных случаев довольно значительные, около 20% новых летальных случаев произошли больше месяца назад", - пояснили в НАН.

Опираясь на анализ, специалисты говорят, что в целом ситуация развивается ожидаемо, но дальнейшее развитие становится менее предсказуемым из-за сильной неоднородности в регионах.

Напомним, по последним данным, в Украине на треть упал суточный прирост COVID-19 и сегодня составил чуть более двух тысяч.

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