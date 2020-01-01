Доходы в госбюджет в январе выросли на 6,7%

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 февраля 2021 года составляет 27,5 млрд гривен.

В январе 2021 года доходы государственного бюджета Украины составили 66,1 млрд грн вместо запланированных 61,9 млрд, то есть на 6,7% больше плана, сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что в январе 2020 года доходы госбюджета составили 50,9 млрд грн (увеличение на 29,6%).

На сегодня, на Едином казначейском счете находится сумма в размере 27,5 млрд гривен. В декабре 2020 года - 12 млрд.

За первый месяц текущего года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 68 млрд грн, или 84,2% от росписи отчетного периода, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве отметили, что за январь государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 4,9 млрд, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 10,3 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2021 года составили 36,9 млрд гривен, или 71,3% от запланированных на этот период.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь 2021 года составили 23,6 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 5,7 млрд гривен (96,2% плана).

Как сообщалось ранее, из бюджета 2020 года не использовали 67 млрд гривен.

Дефицит бюджета-2020 составил 215,5 миллиардов

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