Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В отношениях начинается новый день – Кулеба о первой беседе с Блинкеном

Комментариев: 0
Глава МИД Украины и госсекретарь США в своей первой беседе подтвердили важность стратегического партнерства двух стран.
Договорились сделать партнерство более амбициозным - Кулеба
Договорились сделать партнерство более амбициозным - Кулеба
kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  и государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом глава украинского МИД написал на своей странице в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что с госсекретарем у него состоялась первая беседа и отметил, что в отношениях двух стран "начинается новый день".

"Мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр.

Ранее Кулеба рассказал, что ожидает Украина от нового Госдепа США.

Кулеба: Планируем вывести отношения с США на новый уровень

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, МИД Украины, МИД, Госсекретарь, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь