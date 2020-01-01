В отношениях начинается новый день – Кулеба о первой беседе с Блинкеном

Глава МИД Украины и госсекретарь США в своей первой беседе подтвердили важность стратегического партнерства двух стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом глава украинского МИД написал на своей странице в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что с госсекретарем у него состоялась первая беседа и отметил, что в отношениях двух стран "начинается новый день".

"Мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр.

Ранее Кулеба рассказал, что ожидает Украина от нового Госдепа США.

Кулеба: Планируем вывести отношения с США на новый уровень

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet