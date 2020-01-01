Зеленский назначил стипендии деятелям культуры

Пожизненные стипендии присвоены 33 деятелям культуры и искусства. 86 человек будут получать стипендии в течение двух лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года", - говорится в сообщении.

В списке – заслуженные художники, архитекторы, работники культуры, писатели, культурологи, артисты, композиторы, музыканты, скульпторы, мастера народного творчества.

Ранее Korrespondent.net писал, что Зеленский назначил стипендии выдающимся учителям.

Как сообщалось ранее, Зеленский учредил премии для школьников и абитуриентов.

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