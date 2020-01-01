ДТП произошло на улице Бородинской - возле нового жилого комплекса. Маршрутка №81 при неизвестных обстоятельствах выехала в столб.

В Запорожье произошла авария с участием маршрутки 1news.zp.ua

В Днепровском районе Запорожья произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали, их госпитализировали. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает портал 061.ua.

По предварительным данным, на момент аварии в маршрутке находилось 22 человека. Пострадавших людей госпитализировали в больницу №5.

В сети также появился момент ДТП, где с камеры видеонаблюдения видно, что маршрутное такси на скорости просто влетает в столб.

Известно, что водитель 1987 года рождения скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье водитель маршрутки влетел в столб, пострадали люди

Ранее рейсовый автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Дружковке Донецкой области. Авария произошла из-за инфаркта у водителя маршрутки.

Напомним, на Днепропетровщине в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Его водитель и пассажирка погибли.

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