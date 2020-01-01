Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье водитель маршрутки влетел в столб, пострадали люди

Комментариев: 0
ДТП произошло на улице Бородинской - возле нового жилого комплекса. Маршрутка №81 при неизвестных обстоятельствах выехала в столб.
В Запорожье произошла авария с участием маршрутки
В Запорожье произошла авария с участием маршрутки
1news.zp.ua

В Днепровском районе Запорожья произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси. Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали, их госпитализировали. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает портал 061.ua. 

По предварительным данным, на момент аварии в маршрутке находилось 22 человека. Пострадавших людей госпитализировали в больницу №5. 

В сети также появился момент ДТП, где с камеры видеонаблюдения видно, что маршрутное такси на скорости просто влетает в столб. 

Известно, что водитель 1987 года рождения скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция. 

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье водитель маршрутки влетел в столб, пострадали люди

Ранее рейсовый автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Дружковке Донецкой области. Авария произошла из-за инфаркта у водителя маршрутки.

Напомним, на Днепропетровщине в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Его водитель и пассажирка погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Запорожье, авария, маршрутка, госпитализация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь