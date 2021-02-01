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ОБСЕ сообщила о почти 90 нарушениях на Донбассе за выходные

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Первого февраля, вооруженные формирования сепаратистов четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
ОБСЕ зафиксировала почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
ОБСЕ зафиксировала почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
СММ ОБСЕ / Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 29 до вечера 31 января зафиксировала на Донбассе 88 нарушений перемирия. Большинство из них - в Донецкой области. Об этом в понедельник, 1 февраля, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области зафиксировали 65 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство таких нарушений произошло в близи Александровки и Чермалыка. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 9 таких нарушений.

Кроме того, с вечера 29 по вечер 31 января в Луганской области Миссия зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2,6 тыс. взрывов.

Напомним, в зоне проведения ООС в результате обстрела Новомихайловки ранены двое военнослужащих ВСУ. 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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