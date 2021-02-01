Кулеба оценил статус особого партнерства Украины вне НАТО

Статус особого партнера вне НАТО, в отличие от партнерства в НАТО, не предусматривает никаких гарантий безопасности, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усомнился в целесообразности переговоров Украины с США по получению статуса особого партнера вне Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом в понедельник, 1 февраля, глава дипведомства заявил в эфире телеканала ICTV.

"Никакие официальные переговоры по этому вопросу не проводятся. Эта тема является предметом обсуждений в соцсетях и на разных экспертных форумах. Мы не отбрасываем возможность любых статусов и форматов, если они действительно имеют добавленную стоимость, но заниматься просто фетишизацией разных статусов - лишнее", - сказал Кулеба.

По мнению министра, Украина должна стать партнером США в НАТО, а вне него.

"Я не выступаю категорически против этого статуса. Я просто не уверен, что именно этот статус крайне необходим. Я хочу, чтобы Украина стала союзником США в НАТО, а не вне НАТО. У Украины есть четкая цель - полноценное членство в НАТО. На пути к этому членству надо получить план действий по членству. Поэтому надо двигаться этим путем", - сказал он.

Кроме того, Кулеба отметил, что статус особого партнера вне НАТО, в отличие от партнерства в НАТО, не предусматривает никаких гарантий безопасности.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью американскому Axios заявил о том, что хочет от Соединенных Штатов содействия на пути Украинского государства к членству в Североатлантическом альянсе.

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