В Днепре будут судить бабушку, "забывшую" внучку в горящем доме
В Днепре будут судить 45-летнюю женщину, которая в нетрезвом состоянии оставила в горящем доме свою маленькую внучку. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Следствие установило, что осенью 2020 года, находясь дома с 4-летней девочкой, бабушка употребляла алкогольные напитки. после чего пошла спать.
Когда в доме начался пожар, женщина спала: ее разбудил плач испуганного ребенка.
Убегая из дома, бабушка “случайно” забыла о ребенке и оставила внучку дома.
В результате пожара девочка получила ожоги III степени с поражением 60% поверхности тела и ожоги дыхательных путей.
Ребенок выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Судебный процесс продолжается. Уголовное производство открыто по ч.3 ст.135 (Оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Напомним, в Днепропетровской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.
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