Главное 1 февраля: Переговоры с Америкой и бедные украинцы

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Украина в ходе переговоров обсудила дальнейшее партнерство, количество бедных украинцев в прошлом году значительно выросло. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Кулеба провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые провели переговоры. Стороны пришли к выводу, что партнерство между странами является важным. Кулеба по итогам встречи заявил, что в отношениях Америки и Украины начинается “новый день”.

Стало известно, сколько бедных людей в Украине

В Украине количество населения за чертой бедности увеличилось до 50%. По данным замглавы ВР Елены Кондратюк, бедными является порядка 19 млн украинцев. По ее словам, нужно срочно принять комплекс мер и стратегию борьбы с бедностью. Также она добавила, что к 2030 году Украина пообещала ООН снизить уровень бедности в 4 раза, уровень крайней бедности ликвидировать.

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Зеленский хочет, чтобы Крым обсуждали в “нормандском формате”

Президент Украины заявил, что при нем Крым бы не отобрали, если бы он был у власти в 2014 году. Также гарант добавил, что вопрос Крыма нужно вынести на обсуждение “нормандских” переговоров. Кроме того, по мнению Владимира Зеленского, нормандский процесс уже пришел к застою.

Президент Украины из-за Мотор Сичи ввел санкции против Китая

Владимир Зеленский утвердил для граждан Китая блокировку активов, ограничения по торговле, транзиту ресурсов, авиаперевозкам. В отношении Мотор Сич наложен запрет на вывод средств за пределы Украины, запрещено также участвовать в приватизации, публичных закупках, аренде госимущества представителями иностранного государства и теми, кто действует в их интересах. В свою очередь, МИД Китая отметил, что Китай всегда стремится вести коммерческую деятельность за границей по законам других стран.

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Нардеп Дубинский покинул ряды “Слуг”

Александр Дубинский был исключен из фракции “Слуга народа”. Такое решение было утвреждено голосами 198 его коллег-однопартийцев. При этом против было 29 депутатов, 19 воздержалось.

В Украине начали регистрировать на участие в ВНО

Стартовала регистрация украинских выпускников на основную сессию ВНО. Начавшись 1 февраля, она продлится до 5 марта. Будет также дополнительное время регистрации – с 6 по 18 мая.

Напомним, ранее мы писали, что ВМС Украины и США тренировались в акватории Черного моря.

