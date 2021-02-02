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В ООС боевики обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

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Потерь и ранений за сутки у защитников не было.
Нарушений на фронте не было
Нарушений на фронте не было
facebook.com/pressjfo.news/

За минувшие сутки, 1 февраля, на фронте было зафиксировано пять нарушений режима перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, в пригороде Авдеевки, что в границах ответственности тактической группы Восток, враг вел огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Возле населенного пункта Пищевик оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а близ Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности тактической группы Север сепаратисты открывали огонь из автоматического станкового и противотанкового станкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, у Южного – также из стрелкового оружия. О фактах нарушений было сообщено ОБСЕ.

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В начале текущих суток, 2 февраля, нарушений на фронте зафиксировано не было. Боевых ранений и потерь за прошедший день и утром нынешнего в рядах ВСУ не зафиксировано. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими военными.

Напомним, ранее мы писали, что тюремщику донецкой пыточной “Изоляция“ сообщено подозрение.

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Теги: ООС, сепаратисты, оккупанты, военные, ВСУ, обстрелы
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Комментариев (1)
giiiordzo    02.02.2021, 09:28
Оценка:  0
giiiordzo
Нужно покаяться всем перед Матушкой Природой.Покаяться прилюдно,на коленях,в поле,в лесу,на берегу реки.И делать это каждый день.Только это может нас всех спасти.
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