За сутки 11 457 украинцев выздоровели от COVID-19

Продолжают болеть более 165 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 1 февраля, медики подтвердили 2 394 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Состояние здоровья 833 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Киеве (+285), Ивано-Франковской (+278), Запорожской (+217), Черновицкой (+159) и Харьковской (+158) областях. Меньше всего – в Черниговской (+7), Кировоградской (+12), и Херсонской (+19) областях. Среди заболевших есть 117 детей и 213 медиков.

Украинские медики вчера провели 31 620 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 16 589. Всего с начала пандемии сделали 6 274 464 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 223 879 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 035 372 человека (11 457 – за минувшие сутки), а 22 924 – умерли (159 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 165 583 человека.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что у украинцев будет три пути записаться на вакцинацию от коронавируса.