Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки 11 457 украинцев выздоровели от COVID-19

Комментариев: 2
Продолжают болеть более 165 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 1 февраля, медики подтвердили 2 394 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

Читай также: Украина попросит больше вакцин от COVID-19, – Минздрав

Состояние здоровья 833 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Киеве (+285), Ивано-Франковской (+278), Запорожской (+217), Черновицкой (+159) и Харьковской (+158) областях. Меньше всего – в Черниговской (+7), Кировоградской (+12), и Херсонской (+19) областях. Среди заболевших есть 117 детей и 213 медиков.

Украинские медики вчера провели 31 620 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 16 589. Всего с начала пандемии сделали 6 274 464 тестирований методом ПЦР. 

Читай также: Стоишь с протянутой рукой, – Зеленский о COVID-вакцинации в Украине

С начала пандемии в Украине подтверждено 1 223 879 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 035 372 человека (11 457 – за минувшие сутки), а 22 924 – умерли (159 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 165 583 человека.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что у украинцев будет три пути записаться на вакцинацию от коронавируса.

Поделись:
Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    02.02.2021, 10:07
Оценка:  +1
asfd0
По фотке и не скажешь что они выздоровели, больше похоже на толпу дебилов, кастрюли только надеть забыли )))
Alex24567    02.02.2021, 10:13
Оценка:  0
Alex24567
это экземпляры с ФОПовского майдана. Они были в тени всю жизнь, там оставаться и желают. Угрюмые ебальники.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь