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Стало известно, когда в продаже появится COVID-вакцина

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Её цена будет от 7 до 33 долларов за дозу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине в свободной продаже вакцина от COVID-19 может появиться летом текущего года. Такое заявление в эфире “Сниданка с 1+1“ сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “ТСН“.

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По его словам, Минздрав не имеет прямого отношения к срокам появления в коммерческой продаже вакцины от коронавируса.

Что же касается стоимости вакцины, то она разная у разных производителей. Минимальная цена – 7 долларов за дозу, а максимальная – 33 доллара за дозу.

Напомним, что первый этап вакцинации населения Украины должен начаться уже в текущем месяце, то есть в феврале. Первыми вакцинировать за счет государства будут врачей и военнослужащих.

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Межу тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 2 февраля 2021 года было подтверждено 1 223 879 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 035 372 человека, а 22 924 – умерли. Продолжали болеть 165 583 человека.

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Теги: Украина, вакцина, COVID-19, коронавирус
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