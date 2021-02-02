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На Киевщине три человека насмерть отравились угарным газом

Комментариев: 1
В том числе маленький ребенок.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Kyiv103/

Вчера, 1 февраля, в городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Эта трагедия произошла в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. 

По предварительной информации, утечка угарного газа произошла из-за неисправности системы вентиляции газового котла. Среди погибших есть ребенок 2017 года рождения. Подразделения ГСЧС к ликвидации последствий утечки газа не привлекались.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области в селе Ставчаны тоже три человека отравились угарным газом. Хозяин дома погиб на месте. Остальных двух человек, в том числе ребенка 2009 года рождения, госпитализировали. Сейчас выясняется причина утечки газа.

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Теги: угарный газ, отравление, смерть
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Комментариев (1)
giiiordzo    02.02.2021, 10:44
Оценка:  0
giiiordzo
Скорблю по всем покинувшим этот мир.Вне зависимости от их положения в обществе и их национальности.Среди живых множество плохих.Среди мёртвых нет ни одного плохого.Помните о неизбежности Смерти и не испытывайте иллюзий по поводу собственной исключительности.Все закончим одинаково.
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