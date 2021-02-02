На Киевщине три человека насмерть отравились угарным газом

В том числе маленький ребенок.

Вчера, 1 февраля, в городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Эта трагедия произошла в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

По предварительной информации, утечка угарного газа произошла из-за неисправности системы вентиляции газового котла. Среди погибших есть ребенок 2017 года рождения. Подразделения ГСЧС к ликвидации последствий утечки газа не привлекались.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области в селе Ставчаны тоже три человека отравились угарным газом. Хозяин дома погиб на месте. Остальных двух человек, в том числе ребенка 2009 года рождения, госпитализировали. Сейчас выясняется причина утечки газа.