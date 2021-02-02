Власти готовятся ослабить карантин с помощью Кабмина.

В Минздраве заявили о возвращении Украины к "нормальной" жизни Минздрав / Facebook

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о возвращении Украины к “нормальной“ жизни. Вскоре страна может вернуться к адаптивному карантину, так как нет ни одной области, которая бы находилась "красной" зоне. Данное заявление Степанов сделал на брифинге.

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Так, по словам министра, Минздрав провел подсчеты. В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит постановление о послаблении карантинных норм по регионам в зависимости от эпидемиологической обстановки.

“Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину“, – отметил Степанов.

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Глава ведомства также заявил, что сейчас по показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая бы находилась в “красной“ карантинной зоне.

Как сообщалось ранее, за сутки врачи выявили 2 394 новых COVID-случаев. Госпитализировали 833 пациента.