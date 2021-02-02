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В Минздраве заявили о возвращении Украины к "нормальной" жизни

Комментариев: 2
Власти готовятся ослабить карантин с помощью Кабмина.
В Минздраве заявили о возвращении Украины к "нормальной" жизни
В Минздраве заявили о возвращении Украины к "нормальной" жизни
Минздрав / Facebook

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о возвращении Украины к “нормальной“ жизни. Вскоре страна может вернуться к адаптивному карантину, так как нет ни одной области, которая бы находилась "красной" зоне. Данное заявление Степанов сделал на брифинге.

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Так, по словам министра, Минздрав провел подсчеты. В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит постановление о послаблении карантинных норм по регионам в зависимости от эпидемиологической обстановки.

“Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину“, – отметил Степанов.

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Глава ведомства также заявил, что сейчас по показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая бы находилась в “красной“ карантинной зоне.

Как сообщалось ранее, за сутки врачи выявили 2 394 новых COVID-случаев. Госпитализировали 833 пациента.

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Теги: карантин, коронавирус, COVID-19, Украина, Кабмин
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Комментариев (2)
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giiiordzo    02.02.2021, 11:06
Оценка:  0
giiiordzo
Странная какая-то у нас эпидемия коронавируса.Власть практически ничего не делает для борьбы с этой заразой,население практически не соблюдает рекомендованные меры предосторожности...При этом показатели годовой смертности не превышены...Что-то здесь явно не так.
ptt_fever    02.02.2021, 10:51
Оценка:  +2
ptt_fever
обосрались с вакцинацией, теперь новая песня - все само прошло
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