США готовы предоставить Украине летальное оружие, - Блинкен

Новая администрация США намерена усилить военную поддержку Украины.

Новая администрация США готова развивать военную поддержку Украины, включая предоставление ей летального оружия. Такое заявление во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Блинкен подчеркнул, что санкции в отношении России за её агрессию на Донбассе и в Крыму должны остаться до полного выполнения Москвой своих обязанностей по мирному урегулированию.

Стороны обговорили углубление военного сотрудничества между собой, а также сотрудничество в сфере политической безопасности.

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Кром того, госсекретарь США заявил, что новая администрация Белого Дома готова развивать не только военную, но и экономическую поддержку Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба отметил, что нельзя смешивать вопросы деоккупации Крыма и освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.