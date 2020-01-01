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Мы бы приветствовали: Кулеба об усилении роли США по Крыму и Донбассу

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Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, рассказал министр.
Мы бы приветствовали: Кулеба об усилении роли США по Крыму и Донбассу
Мы бы приветствовали: Кулеба об усилении роли США по Крыму и Донбассу
УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приветствовала бы усиление роли США в деоккупации временно оккупированного Крыма и отдельных территорий Донбасса. В отношениях стран начинается новый день, отметил министр в телефонном разговоре с новым американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

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Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы продолжать ее, считает Кулеба. По его словам, Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию вооруженного конфликта и деоккупации Крыма с Донбассом.

В свою очередь госсекретарь США рассказал, что санкции против России за ее агрессию должны оставаться до момента, пока Москва полностью не выполнит свои обязанности по мирному урегулированию.

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Блинкен также заверил, что американская сторона поддерживает евроатлантические стремления Украины, суверенитет и территориальную целостность государства. 

Стороны также обсудили украинские реформы и углубление в сотрудничестве в политической, военной, торговой и инвестиционной сферах.

Ранее сообщалось, что по словам Кулебы, участие в “нормандии“ США не обрадует главу РФ Владимира Путина.

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Теги: США, Крым, Донбасс, МИД, Дмитрий Кулеба, оккупация
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