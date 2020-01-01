Жестоко избил и изнасиловал: В Харькове задержали преступника

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на девушку.

В ночь на вторник, 2 февраля, харьковские оперативники задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении и изнасиловании девушки. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Рубель.

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По его словам, происшествие произошло еще в ноябре прошлого года. Поздно вечером, угрожая пистолетом, мужчина издевался над женщиной.

“Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего мучителя“, - написал глава харьковской полиции.

Напомним, в Мариуполе мужчина изнасиловал подростка. Несовершеннолетний по пути домой встретил знакомого, который силой и угрозами затащил его в свой дом.