Жестоко избил и изнасиловал: В Харькове задержали преступника
В ночь на вторник, 2 февраля, харьковские оперативники задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении и изнасиловании девушки. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Рубель.
Читай также: На Одесчине пьяный мужчина за один день изнасиловал девушку и ее мать
По его словам, происшествие произошло еще в ноябре прошлого года. Поздно вечером, угрожая пистолетом, мужчина издевался над женщиной.
“Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего мучителя“, - написал глава харьковской полиции.
Напомним, в Мариуполе мужчина изнасиловал подростка. Несовершеннолетний по пути домой встретил знакомого, который силой и угрозами затащил его в свой дом.