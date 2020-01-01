В Днепропетровской области пылал микроавтобус

Показаны фото с места происшествия.

Инцидент произошел в Марганце на Днепропетровщине. Там загорелся микроавтобус.

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области, показав фото.

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Уточняется, что транспортное средство воспламенилось на ул.Киевской. На место отправились бойцы 33-й государственной пожарно-спасательной части региона. К ликвидации привлекалось 4 спасателей.

По прибытии было установлено, что горит авто Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI на временной остановке. В результате пожара никто не пострадал. В то же время огонь повредил моторный отсек и салон микроавтобуса на площади 4 кв.м.

Пожар произошел в Марганце dp.dsns.gov.ua

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