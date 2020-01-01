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В Одессе обвалилась лестничная клетка в жилом доме

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Бойцы ГСЧС спасли четырех человек.
Место происшествия
Место происшествия
od.dsns.gov.ua

Сегодня утром, 2 февраля, в центре Одессы произошло обрушение лестничной клетки в двухэтажном жилом аварийном доме по ул. Польский спуск, 5. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС в Одесской области

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Сообщение про данный инцидент Служба спасения получила примерно в 08:00. На место происшествия направили 5 бойцов ГСЧС и одну единицу спецтехники.

Как выяснилось, рухнула лестничная клетка в двухэтажном жилом доме, который числится аварийным. Спасатели при помощи лестниц эвакуировали со второго этажа четырех человек. Никто из людей не погиб и не пострадал.

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Ранее стало известно, что в городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Эта трагедия произошла в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. 

По предварительной информации, утечка угарного газа произошла из-за неисправности системы вентиляции газового котла.

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Теги: Одесса, дом, обрушение, ГСЧС
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