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На Одесчине ребенка с оторванной рукой везли к медикам на тракторе

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Из-за снежных заносов проехать на другом транспорте не получалось.
В семье, помимо пострадавшего школьника, еще четверо детей
В семье, помимо пострадавшего школьника, еще четверо детей
bessarabiainform.com

Инцидент произошел в селе Старые Трояны на территории Суворовской ОТГ Одесской области. Там 11-летнему местному жителю Давиду оторвало руку.

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Об этом сообщает местное издание Бессарабия. Inform.

Отмечается, что мальчик засунул руку в маслобойку, после чего ее лишился. Ребенка сразу повезли в районную больницу в Татарбунары. Так как был снег, прорваться сквозь заносы получилось только на тракторе.

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На полпути пострадавшего передали врачам. Уточняется, что медики уже ехали навстречу, чтобы забрать пациента. Сначала ему оказали помощь в районном медучреждении, а после отвезли в областную больницу.

Школьнику провели операцию. При этом спасти ребенку руку не удалось, пришлось ампутировать. Сейчас мальчик приходит в себя в реанимации. Местные жители организовали сбор средств семье пострадавшего. Семья многодетная, в ней подрастает пятеро детей.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю.

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Теги: снег, Одесская область, трактор, пострадавший, ампутация, ребенок
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