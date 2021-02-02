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Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым

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"За" проголосовали 322 народных депутата.
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
УНИАН

Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная Рада поддержала президентский проект постановления №4689, который Владимир Зеленский внес в парламент в понедельник, 1 февраля. Подробности прозвучали на трансляции заседания Рады.

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Так, глава государства предлагал парламенту проголосовать за решение, принятое СНБО, “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к республике Никарагуа“.

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Стоит отметить, что санкции против государства были введены из-за назначения “почетного консула“ во временно оккупированном Крыму. Еще в 2020 году посол Никарагуа в России посещала полуостров без соглашения украинской стороны. Дипломат вручала консульский патент Олегу Белавенцеву, который является так называемым “почетным консулом Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе“.

Ранее сообщалось, что на заседании Рады Дмитрий Разумков официально объявил об исключении из “Слуги народа“ Александра Дубинского.

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Теги: санкции, Крым, Верховная Рада, Россия, Никарагуа, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
sansantral    02.02.2021, 12:13
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