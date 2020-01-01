Санкции против Дубинского не были претензией США к власти Украины, - Кулеба

Глава МИД отметил, что Америка наказала экс-депутата из-за связей с лицами, представляющими интересы РФ.

Санкции США в отношении бывшего “слуги народа” Александра Дубинского не отражают негативного отношения к украинской власти в целом. Также показателем неодобрения действий украинского правительства не являются ограничения против других граждан Украины, которых подозревают в попытке повлиять на выборы в США.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телепередачи Свобода слова.

По его словам, претензий к украинской власти у американцев нет, не было и быть не может.

Никаких сигналов или негативных индикаторов я не заметил ни в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ни в других коммуникациях с американскими лидерами. Речь в данной ситуации идет о действиях людей, связанных с интересами РФ, - отметил Кулеба.

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Министр заверил, что санкции не помешают стратегическому партнерству Украины и Америки. Также, по словам Кулебы, США позитивно оценили то, что, несмотря на попытки втянуть Украину в дела их внутренней политики, украинцы вышли из ситуации достойно. В частности, положительную оценку этому дал глава госдепартамента Блинкен.

Напомним, ранее мы писали, что США готовы предоставить Украине летальное оружие.

