Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

Комментариев: 5
Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук дал интервью Politique Internationale – одному из наиболее известных французских ежеквартальных политических альманахов.

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания, более 40 лет издаваемого в Париже, говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

В Politique Internationale, в частности, поинтересовались у Виктора Медведчука, станет ли он однажды Президентом Украины и, если да, при каких условиях.

«Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, введенную в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой я являюсь», – ответил Медведчук. 

Политик подчеркнул важность перехода Украины к парламентской форме правления.

«Наша страна нуждается в проведении второго этапа этой реформы – переходе к парламентской форме правления, твердым и последовательным сторонником которой я являюсь», – заявил Виктор Медведчук.

Ранее политик акцентировал внимание на том, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.

«Власть показала, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная “перезагрузка“, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», – считает Медведчук. 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    02.02.2021, 14:06
Оценка:  +1
Vixerunt
Ещё один про_росийский прихлебатель.
WTF2wtf    02.02.2021, 13:45
Оценка:  +4
WTF2wtf
представитель главы российских оккупантов (и его кум) прекрасно понимает, что президентом ему никак не быть ... и набрасывает
Путин-Xyйло    02.02.2021, 14:04
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если президента будет "выбирать" парламент, эта сладкая парочка тоже не откажется. Кого купить, кого подмазать, кого запугать и могут проголосовать "правильно". Другое дело население - тут ни денег, ни пропаганды, н бандитов не хватит!
LERMI_    02.02.2021, 13:15
Оценка:  0
LERMI_
Україна повинна бути виключно монархічної форми правління, тільки монархія приведе Україну доброботу, багатства та заможніх громадян! Київська Русь наймогутніша Держава!
chytan    02.02.2021, 13:15
Оценка:  +8
chytan
ПНХ, кремлевский холуй !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь