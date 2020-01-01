Когда наступит весна: сурок Тимка дал прогноз

Харьковский сурок-предсказатель не увидел свою тень.

В Харьковской области сурок Тимка ІІІ спрогнозировал, что весна придет через шесть недель. Об этом пишет Depo.Харьков.

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Как сообщается, сурка Тимку ІІІ сегодня, 2 февраля, разбудили на биостанции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в поселке Гайдары Харьковской области.

Проснувшись от зимней спячки, знаменитый сурок-предсказатель не увидел своей тени, поскольку сегодня на Харьковщине облачная погода.

Весна у нас будет ранняя. Это не значит, что через неделю или две, придется немного подождать, — все будет через шесть недель, — сказала смотрительница Надежда Токарная, которая выступила в роли толкователя предсказания.

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Организатор мероприятия Людмила Доля добавила, что “сурки никогда не ошибаются с прогнозом, это погода подводит“.

Для справки. День сурка отмечается с 2004 года на территории биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары Чугуевского (ранее – Змиевского) района Харьковской области, где биологи занимаются разведением и изучением сурков (байбаков).

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Инициаторами проведения праздника стали харьковские журналисты и экологи, которые предложили отмечать его по аналогии с американским Днем сурка, получившим всемирную известность после знаменитого фильма.

По примеру Харькова своего сурка-синоптика завели также и во Львове.

Напомним, в прошлом году Тимка также предсказал раннюю весну. Однако в том сезоне полноценной зимы не было вообще.