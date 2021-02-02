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Зеленский поручил вывести в 2021 году в космос отечественный спутник

Комментариев: 1
Олег Уруский считает, что это вполне реально.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2021 года - года 30-летия Независимости страны - вывести на орбиту Земли спутник "Січ 2-30 (2-1)". Об этом в Facebook рассказал вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, вывести на околоземную орбиту украинский космический аппарат дистанционного зондирования – вполне реально. Для этого нужно работать "максимально эффективно".

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Отечественный спутник в космосе позволит Украине сэкономить значительные бюджетные средства, ведь сейчас наша страна вынуждена покупать соответствующие услуги.

Вчера, 1 февраля, Уруский провел совещание с представителями индустрии спутниковых услуг. Ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ"Южное" рассказали о своих проектах.

Ранее стало известно, что Министерство обороны и Государственное предприятие “Антонов“ при участии президента Владимира Зеленского подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для Вооруженных сил Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, спутник, Уруский
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    02.02.2021, 13:11
Оценка:  -2
Свидома-Погань
Сигнал пи пи пи со спутника на государственном языке будет?
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