Зеленский поручил вывести в 2021 году в космос отечественный спутник

Олег Уруский считает, что это вполне реально.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2021 года - года 30-летия Независимости страны - вывести на орбиту Земли спутник "Січ 2-30 (2-1)". Об этом в Facebook рассказал вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, вывести на околоземную орбиту украинский космический аппарат дистанционного зондирования – вполне реально. Для этого нужно работать "максимально эффективно".

Читай также: Украина будет производить турецкие корветы и дроны

Отечественный спутник в космосе позволит Украине сэкономить значительные бюджетные средства, ведь сейчас наша страна вынуждена покупать соответствующие услуги.

Вчера, 1 февраля, Уруский провел совещание с представителями индустрии спутниковых услуг. Ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ"Южное" рассказали о своих проектах.

Ранее стало известно, что Министерство обороны и Государственное предприятие “Антонов“ при участии президента Владимира Зеленского подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для Вооруженных сил Украины.