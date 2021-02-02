Району в центре Крыма грозит водный коллапс хуже, чем в Симферополе

На полуострове пересохло очередное водохранилище. Так называемые российские власти расконсервируют несколько скважин, в том числе с жесткой водой, надеясь избежать гуманитарной катастрофы.

Балановское водохранилище в центре аннексированного Крыма оказалось на грани исчезновения. Водоем, расположенный в Белогорском районе, сильно обмелел и продолжает высыхать.

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Об этом рассказал глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов, передает издание Крым.Реалии.

По его словам, из-за катастрофического снижения дебита в водохранилище возник дефицит с водой в селе Крымская Роза и поселке Зуя. Также чиновник поведал, какие меры будут принимать, чтобы спасти крымчан от водного коллапса.

Будем подключать эти населенные пункты к скважинам, уже начали их расконсервировать. Иначе будет хуже, чем в Симферополе, - отметил Баженов.

При этом глава компании Вода Крыма уточнил, что в одной из скважин вода жесткая, но нормы жесткости превышены не сильно. Также Баженов добавил, что в дальнейшем будет строиться водовод с подачей воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ. А пока его нет, в села дополнительно подвозят воду.

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В свою очередь, так называемый российский лидер Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что все источники на полуострове иссякли, включая скважины. В связи с этим крымчане продолжают испытывать острый дефицит питьевой воды. Также он добавил, что из Тайганского водохранилища решено снабжать водой только местных жителей.

Добавим, что в Симферополе сложилась критическая ситуация с обеспечением водой. Из-за кризиса горожанам включают воду по графику, иногда с перебоями. К тому же из кранов часто течет буро-желтая вода с запахом канализации и аптеки.

Напомним, ранее мы писали, что опубликованы спутниковые фото водоемов Крыма.

