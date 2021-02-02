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Району в центре Крыма грозит водный коллапс хуже, чем в Симферополе

Комментариев: 4
На полуострове пересохло очередное водохранилище. Так называемые российские власти расконсервируют несколько скважин, в том числе с жесткой водой, надеясь избежать гуманитарной катастрофы.
Владимир Баженов
Владимир Баженов
facebook.com/bazhenov.crimea

Балановское водохранилище в центре аннексированного Крыма оказалось на грани исчезновения. Водоем, расположенный в Белогорском районе, сильно обмелел и продолжает высыхать.

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Об этом рассказал глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов, передает издание Крым.Реалии.

По его словам, из-за катастрофического снижения дебита в водохранилище возник дефицит с водой в селе Крымская Роза и поселке Зуя. Также чиновник поведал, какие меры будут принимать, чтобы спасти крымчан от водного коллапса.

Будем подключать эти населенные пункты к скважинам, уже начали их расконсервировать. Иначе будет хуже, чем в Симферополе, - отметил Баженов.

При этом глава компании Вода Крыма уточнил, что в одной из скважин вода жесткая, но нормы жесткости превышены не сильно. Также Баженов добавил, что в дальнейшем будет строиться водовод с подачей воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ. А пока его нет, в села дополнительно подвозят воду.

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В свою очередь, так называемый российский лидер Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что все источники на полуострове иссякли, включая скважины. В связи с этим крымчане продолжают испытывать острый дефицит питьевой воды. Также он добавил, что из Тайганского водохранилища решено снабжать водой только местных жителей.

Добавим, что в Симферополе сложилась критическая ситуация с обеспечением водой. Из-за кризиса горожанам включают воду по графику, иногда с перебоями. К тому же из кранов часто течет буро-желтая вода с запахом канализации и аптеки.

Напомним, ранее мы писали, что опубликованы спутниковые фото водоемов Крыма.

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Теги: Крым, водохранилище, вода
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Комментариев (4)
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БРОКЕР_666    02.02.2021, 13:47
Оценка:  0
БРОКЕР_666
хреново было в УКРАИНЕ? - вода - на шару, э/э почти на халяву, офигенные дотации с Киева, свой верховный совет с комуняками и рыгоАналами и никаких "Бандеровцев"... а щас? - "полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами"
БРОКЕР_666    02.02.2021, 13:47
Оценка:  0
БРОКЕР_666
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?
- От Киева, где княжие хоромы.
- А руцкий мир? Откуда взялся он?
- От долбойобов с лишней хромосомой!
Vixerunt    02.02.2021, 13:38
Оценка:  +3
Vixerunt
Ещё нет ни одного примера в истории что б куда-то пришла расия и там начались улучшения.
Жеральд    02.02.2021, 13:28
Оценка:  +5
Жеральд
Там , де росія - там горе,сльози,гроби,занепад...Прийш ла росія до Криму - в Керчі смерті,підліток шмаляв,потім фсб його вбили...Зараз - пустеля,нема води...
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