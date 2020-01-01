Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Донбасс нуждается в активном участии ОБСЕ, - Линде

Комментариев: 0
Линде считает, что нужно сосредоточить усилия на улучшении гуманитарной ситуации.
Анн Линде
Анн Линде
EPA/UPG

Ситуация на Донбассе до сих пор нуждается в активном участии ОБСЕ. Такое заявление во время своего визита в Москву сделала глава ОБСЕ Анн Линде, сообщает "РБК-Украина".

Читай также: “Конфликт в Крыму и на Донбассе нельзя считать замороженным”, - Линде

По её словам, ОБСЕ продолжит требовать отмены ограничений передвижения Специальной мониторинговой миссии. Представители организации должны иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе к Крыму.

Линде выразила обеспокоенность, что не все граждане Украины на востоке страны имеют свободное передвижение. Она считает, что нужно открыть все уже существующие КПВВ, а также создать новые.

Читай также: Глава ОБСЕ назвала главное условие вступления Украины в ЕС

По ее словам, сейчас следует сосредоточить усилия на том, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Напомним, во время визита в нашу страну Анн Линде заявила, что Украина выполнила все требования для следующего саммита в рамках нормандского формата, а Россия – ещё нет.

Поделись:
Теги: Донбасс, ОБСЕ, Украина, Анн Линде
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь