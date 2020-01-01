План COVID-вакцинации изменят ради Зеленского

Нынешние правила не предусматривают вакцинацию органов власти.

Национальный план COVID-вакцинации изменят ради Владимира Зеленского и других высокопоставленных управленцев. Они получат вакцину и своим примером повысят к ней доверие. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире “1+1“.

Читай также: Стало известно, когда в продаже появится COVID-вакцина

По словам министра, нынешний план вакцинации не предусматривает иммунизацию органов власти. Изменив его, президент, премьер-министр Денис Шмыгаль и сам Степанов смогут одними из первых получить препарат от коронавируса.

“Надо будет внести изменение в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться“, – отметил глава Минздрава.

Читай также: В Минздраве заявили о возвращении Украины к “нормальной“ жизни

Он считает, что данная мера позволит повысить доверие украинцев, а также увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил вывести в 2021 году в космос отечественный спутник.