Партия решит этот вопрос в ближайшее время.

"Слуга народа" может лишить Дубинского еще одной должности – Верещук УНИАН

“Слуга народа“ может лишить исключенного из фракции Александра Дубинского еще одной должности. Об этом заявила нардеп Ирина Верещук, чьи слова передает “Интерфакс-Украина“.

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По словам Верещук, на заседании “Слуги народа“ решится вопрос о пребывании Дубинского на посте главы Киевской областной организации.

“Корниенко меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о нахождении его на должности руководителя“, – заявила Верещук.

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Как сообщалось ранее, Дубинского официально исключили из “Слуги народа“ во вторник, 2 февраля. На заседании Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков объявил об этом.

Голосовали за исключение нардепа из фракции в понедельник, 1 февраля. “За“ проголосовали 198 членов политической силы.