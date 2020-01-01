В Украине появится закон о беспилотниках

Украинское законодательство в части касательно БПЛА устарело, его хотят усовершенствовать.

Верховная Рада приняла за основу изменения в Воздушный кодекс. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, речь идет об использовании беспилотных воздушных судов. Проект закона №3716 поддержали 278 нардепов.

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Документ предлагает дополнить Воздушный кодекс несколькими терминами: беспилотное воздушное судно, беспилотная авиационная система и дистанционный пилот. Последний – ответственен за безопасное проведение полета беспилотного воздушного судна, выполняемого благодаря его управлению с помощью оборудования для дистанционного управления или в автоматическом режиме.

Сейчас нормы Воздушного кодекса предусматривают, что все БПС, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда в реестре.

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Меньше 20 кг беспилотники, которые используются для развлечений и спортивной деятельности, должны быть на учете в федерациях. Однако фактически федерации не взяли на себя функцию такого регулирования.

Документ предлагает предоставить полномочия Государственной авиационной службе разрабатывать авиационные правила, которые будут устанавливать типы БПС, которые должны иметь сертификат и подлежат регистрации, а какие – должны лишь учитываться.

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Планируется также урегулировать требования к компетентности дистанционного пилота, его подготовке, переподготовке, подтверждению/восстановлению и повышению квалификации.

В законе прописана и обязанность эксплуатанта беспилотника осуществлять страхование ответственности за вред.

Напомним, Кабмин утвердил план борьбы с беспилотниками. Несанкционированные полеты БПЛА могут нести террористическую угрозу.