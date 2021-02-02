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На Прикарпатье водоканал купил через тендер “духи и презервативы”

Комментариев: 1
О покупке рассказал местный журналист.
Так что же покупал водоканал?
Так что же покупал водоканал?
depositphotos.com

Коммунальное предприятие Коломыяводоканал объявило тендер на закупку средств гигиены, духов и презервативов.

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Об этом рассказал в Facebook местный журналист Евгений Гапич, показав соответствующий скрин.

Уточняется, что тендер был организован через систему ProZorro. В общем наименовании товара указано: “Духи, средства гигиены и презервативы”.

Каждый вид предмета закупки заказан в количестве 1 тыс. штук. Ожидаемая стоимость – 15 тыс. грн. Указано, что сделка уже совершена. 

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В комментариях пишут, что коммунальщики могли покупать мыло или моющие средства. Но эти все товары проходят по одной классификации, в связи с чем и возник курьез. Говорят, что надо уточнять этот момент по накладной.

Минутка смеха или странные закупки. Я понимаю, что коммунальщики купили мыло. Но так как они тр***ют горожан тарифами, то вполне могут быть и презервативы. И наверное, таки они, потому что фирма, которая поставляла товар, специализируется на производстве рабочей одежды. Но, прежде всего, договор надо публиковать на Прозорро, - отметил Гапич.

Закупка уже осуществилась
Закупка уже осуществилась
скрин со страницы

Напомним, ранее мы писали, что во Львове посыпают скользкие дорожки кофейной гущей.

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Теги: курьезы, журналист, Прикарпатье, закупки, тендер, водоканал
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Комментариев (1)
WТF2wtf    02.02.2021, 14:00
Оценка:  0
WТF2wtf
Подарки сотрудницам к 8 марта?
Приколисты )))
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