Одесский облсовет попросил Кабмин снизить коммунальные тарифы

За соответствующее обращение проголосовал 71 депутат.

Сегодня, 2 февраля, депутаты Одесского облсовета на внеочередном заседании проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины, Кабинету министров и Президенту о "недопущении роста цен на газ и другие жилищно-коммунальные тарифы". Об этом сообщила "Думская".

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За соответствующее обращение проголосовал 71 депутат Одесского облсовета, против было шесть, один воздержался и один не участвовал в голосовании.

Перед сессией под зданием Одесского облсовета состоялась немногочисленная акция протеста против существующих тарифов на ЖКХ. Митингующие требовали, чтобы местная власть обратилась с запросом о снижении цен в Кабинет министров.

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Напомним, что Кабинет министров до конца текущего отопительного сезона снизил для населения цену на газ. Она не должна превышать 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать только до 31 марта 2021 года.