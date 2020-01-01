Груз не был оформлен надлежащим образом.

В "Борисполе" выявили более 2 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ Госпогранслужба

В аэропорту “Борисполь“ пограничники выявили более 2 тонн контрабандных сигарет. Их пытались ввести из ОАЭ. Подробности передает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным правоохранителей, груз был доставлен в Украину на самолете. Всего было выявлено и изъято 67 ящиков с сигаретами. Это более 30 тыс пачек.

“…груз в Украину прибыл как сборный без надлежащего оформления для ввоза подакцизных товаров“, – говорится в сообщении.

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Общий вес контрабандных сигарет составляет более 2 тонн. Они были переданы сотрудникам СБУ и таможни. В данный момент продолжаются проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято необходимое правовое решение.

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