На Сумщине грабитель сжёг дом вместе с хозяйкой: Убийца задержан

Избив и ограбив женщину, мужчина поджог дом. В результате пострадавшая погибла в огне.

В городе Лебедин полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении и убийстве 90-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба полиции Сумской области.

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“Злоумышленник проник в дом пенсионерки с целью наживы. Нанеся ей телесные повреждения, он похитил деньги, мобильный телефон, электроприборы и продукты питания. После этого, чтобы замести следы преступления, поджег дом с женщиной внутри“, - сообщили в полиции.

Сообщение о гибели 90-летней женщины в пожаре полицейские получили два дня назад. В ходе расследования было установлено, что неоднократно судимый 32-летний местный житель, с целью сокрытия ранее совершенных им преступлений, а именно кражи и причинения телесных повреждений пожилой женщине, совершил поджог ее дома.

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В результате поджога бабушка погибла в пожаре. Также у погибшей обнаружены множественные телесные повреждения.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 115 “Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, на Одесчине раскрыли убийство женщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.