Черный дым столбом: Показано, как на Николаевщине горит "Эпицентр"

Пожар случился в Первомайске. Появились фото и видео.

Масштабный пожар произошел в Первомайске Николаевской области. Там загорелся торговый центр “Эпицентр К” на ул. Достоевского.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Николаевской области. Также в сети появились фото, а Телеграм-канал PavlovskyNews выложил видео с места ЧП.

На кадрах видно, что из здания вырываются языки пламени и валит черный дым. Его густые столбы устремляются высоко в небо.

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Спасатели говорят, что вызов о пожаре к ним поступил около 13.00 2 февраля. На место отправились сотрудники сразу 4 подразделений спасательной службы, а также местная пожарная охрана.

Ориентировочная площадь пожара пока не установлена. Персонал и посетителей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. СМИ пишут, что торговый центр могли поджечь умышленно с помощью растворителя.

Пожар произошел в Николаевской области mk.dsns.gov.ua/

Пожар в Эпицентре в Первомайске 0:00 / 00:09

На Николаевщине горел Эпицентр 0:00 / 00:20

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяная днепрянка оставила внучку в пылающем доме и ушла.

