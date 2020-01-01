Черный дым столбом: Показано, как на Николаевщине горит "Эпицентр"
Масштабный пожар произошел в Первомайске Николаевской области. Там загорелся торговый центр “Эпицентр К” на ул. Достоевского.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Николаевской области. Также в сети появились фото, а Телеграм-канал PavlovskyNews выложил видео с места ЧП.
На кадрах видно, что из здания вырываются языки пламени и валит черный дым. Его густые столбы устремляются высоко в небо.
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Спасатели говорят, что вызов о пожаре к ним поступил около 13.00 2 февраля. На место отправились сотрудники сразу 4 подразделений спасательной службы, а также местная пожарная охрана.
Ориентировочная площадь пожара пока не установлена. Персонал и посетителей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. СМИ пишут, что торговый центр могли поджечь умышленно с помощью растворителя.
Напомним, ранее мы сообщали, что пьяная днепрянка оставила внучку в пылающем доме и ушла.