Чинили на бумаге: СБУ разоблачила схему "ремонта" поездов Укрзализныци

После такой починки появлялась угроза стабильной работе объектов инфраструктуры.

СБУ разоблачила схему “ремонта“ составов Укрзализныци. Чиновники и коммерсанты чинили их только на бумаге. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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По данным правоохранителей, руководство одного из филиалов УЖД вступило в сговор с коммерсантами. Несколько лет они проводили техническое обслуживание оборудования на машинах и поездах только по документам. При этом, неисправные составы продолжали находиться в эксплуатации.

Таким образом, преступная схема ставила под угрозу безопасность и стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

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Правоохранители уже сообщили о подозрении 6 фигурантам уголовного производства по статье “присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“. Материалы были отправлены киевский суд.

Ранее сообщалось, что в “Борисполе“ выявили более 2 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ.