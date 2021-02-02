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Чинили на бумаге: СБУ разоблачила схему "ремонта" поездов Укрзализныци

Комментариев: 1
После такой починки появлялась угроза стабильной работе объектов инфраструктуры.
Чинили на бумаге: СБУ разоблачила схему "ремонта" поездов Укрзализныци
Чинили на бумаге: СБУ разоблачила схему "ремонта" поездов Укрзализныци
СБУ

СБУ разоблачила схему “ремонта“ составов Укрзализныци. Чиновники и коммерсанты чинили их только на бумаге. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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По данным правоохранителей, руководство одного из филиалов УЖД вступило в сговор с коммерсантами. Несколько лет они проводили техническое обслуживание оборудования на машинах и поездах только по документам. При этом, неисправные составы продолжали находиться в эксплуатации.

Таким образом, преступная схема ставила под угрозу безопасность и стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

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Правоохранители уже сообщили о подозрении 6 фигурантам уголовного производства по статье “присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“. Материалы были отправлены киевский суд.

Ранее сообщалось, что в “Борисполе“ выявили более 2 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ.

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Теги: Укрзализниця, поезда, ремонт, СБУ, железная дорога, состав
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Комментариев (1)
korvin_ral    02.02.2021, 14:53
Оценка:  +1
korvin_ral
Ой ой ой ой, кто это сделал ?
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