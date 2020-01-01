Рада вступилась за журналистов: Виновным грозит новое наказание

За препятствование профессиональной деятельности журналистов теперь будут наказывать строже.

В Украине вырастут штрафы за преступления против журналистов. Как указано в “карточке“ законопроекта №3633 на сайте Верховной Рады, за его принятие во втором чтении проголосовал 341 депутат.

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Согласно документу, будут увеличены размеры штрафов за незаконные ограничения работы журналистов. При этом остальные виды наказаний (ограничение или лишение свободы), предусмотренные за те же преступления, совершенные при отягчающих обстоятельствах, останутся прежними.

Так увеличены штрафы за незаконное изъятие подготовленных журналистом материалов и технических средств, отказ ему в доступе к информации, запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста.

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За указанные проступки теперь будут наказывать штрафом в размере от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет. Ранее штраф составлял максимум 850 гривен

За влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет. Ранее штраф составлял не более 3,4 тысячи гривен.

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Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен. Ранее штраф был от 3,4 до 8,5 тысяч.

Или же это преступление будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, на Печерске в Киеве избили троих журналистов. В полиции уверены, что журналистов били не из-за их работы.