В Украине увеличили размер выплат тяжелобольным детям
В Украине увеличили размер выплат тяжелобольным детям. Данный законопроект поддержали депутаты Верховной Рады. Подробности прозвучали на трансляции заседания парламента.
Читай также: “Слуга народа“ может лишить Дубинского еще одной должности – Верещук
Так, депутаты приняли законопроект №2024. “За“ проголосовали 345 парламентариев.
Сейчас указанный вид денежной помощи выплачивается 691 ребенку. Согласно документу, выплата для тяжелобольных детей должна равняться двум прожиточным минимумам для детей соответствующего возраста.
Читай также: Одесский облсовет попросил Кабмин снизить коммунальные тарифы
Ранее же размер суммы находился на уровне прожиточного минимума для граждан, утративших работоспособность.
Известно, что новый закон вступит в силу не сразу, а с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что Рада ужесточила наказание за преступления против журналистов.