Закон вступит в силу в 2022 году.

В Украине увеличили размер выплат тяжелобольным детям. Данный законопроект поддержали депутаты Верховной Рады. Подробности прозвучали на трансляции заседания парламента.

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Так, депутаты приняли законопроект №2024. “За“ проголосовали 345 парламентариев.

Сейчас указанный вид денежной помощи выплачивается 691 ребенку. Согласно документу, выплата для тяжелобольных детей должна равняться двум прожиточным минимумам для детей соответствующего возраста.

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Ранее же размер суммы находился на уровне прожиточного минимума для граждан, утративших работоспособность.

Известно, что новый закон вступит в силу не сразу, а с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Рада ужесточила наказание за преступления против журналистов.