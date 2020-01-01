В Харькове зоомагазин залило кипятком, погибло много животных

Из-за аварии на водопроводе затопило подвальное помещение, где располагался зоомагазин.

В Харькове из-за аварии на водопроводе погибли животные в зоомагазине. Как пишет “Суспільне“ со ссылкой на владелицу магазина Александру Севрюкову, помещение, расположенное на цокольном этаже, залило горячей водой.

Читай также: На Киевщине бобры оставили без света целое село

“Мне позвонили и сказали, что между домами прорвало трубу:“ Вы когда придете, проверьте, может, и вас затопило“. Мы пришли, открыли верхние двери – это же подвал. Все лестницы в воде были. Когда попытались открыть дверь, то с помещения хлынула вода“, - рассказывает Александра.

По словам женщины, звонки в коммунальные службы не помогли. Спасать животных и ликвидировать последствия потопа им пришлось самостоятельно.

Знакомые принесли резиновые сапоги, девушка разделась и полезла в кипяток. Из животных кто-то умер, кого-то спасли, - говорит владелица магазина.

Читай также: Сеть умилило видео, где заяц на Ровенщине пытается бежать по крыше

Сейчас в магазине еще пытаются установить, сколько животных погибло и выживут ли пострадавшие.

“У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке ... Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут они ... хомяки сварились, утонули. Я пока не могу подсчитать, что-то подробнее рассказать, но то, что там всё пропало – это факт“, - говорит Севрюкова.

По словам Александры, порыв произошел около пяти утра, коммунальщики приехали не сразу. Женщина вызвала частную фирму, чтобы откачать воду. Впоследствии приехали и работники тепловых сетей.

Напомним, в Одесской области из-за конфликта между соседями тяжелые травмы получил пес породы хаски.